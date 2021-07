Supervivientes è alle sue battute finali e nell’ultima puntata andata in onda Olga Moreno ha accettato di tagliarsi i capelli in diretta in cambio di cibo. Un po’ come ha accettato di fare Ignazio Moser nella nostra Isola dei Famosi.

La “malcapitata” questa volta è stata Olga Moreno che ha accettato di darsi una sforbiciata perché “siamo venuti qua per giocare, giochiamo“.

¡NUEVO ‘LOOK’! 💇 Olga Moreno se corta el pelo: “Hemos venido a jugar”💥#SVGala13 #Supervivientes2J https://t.co/spqWX4OISp — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2021

In Spagna questo gioco è molto famoso e solitamente viene fatto nel corso delle ultime settimane di permanenza in Honduras, quando i concorrenti sono allo stremo delle forze ed esausti di mangiare da tre mesi riso e cocco. Un gioco adorabilmente perfido (in stile La Talpa) che hanno rinominato La Mesa De Las Tentaciones, ovvero Il Tavolo Delle Tentazioni.

Un gira la ruota in cui ogni penitenza consiste in una tentazione: accettare di rasarsi a zero in cambio di un kg di pasta. Tagliarsi 20 centimetri di capelli in cambio di una moka con caffè e zucchero. Farsi la ceretta alle gambe in cambio di una pizza. E così via. Ogni tentazione ed ogni ricompensa è personale.

Questa edizione l’imprenditrice Olga Moreno ha accettato di tagliarsi i capelli in cambio pane e nutella.

Supervivientes, le foto di Olga prima e dopo il taglio di capelli.

L’anno scorso, Ana Maria Aldon, decise di RASARSI la testa in cambio di tre stufati di carne. “Lo faccio per una grande causa, ho lo stomaco vuoto e la schiena bloccata” – disse la donna nell’edizione del 2020 – “Ho bisogno di forza per pescare, spero che tu capisca. Comprami delle parrucche per quando torno, scegli tu modello, lunghezza e colore!“.