SUPERVISORE DELLA PRODUZIONE
Principali compiti e responsabilità:
– Supervisione dell’intero processo produttivo, assicurando rispetto degli standard di qualità e sicurezza alimentare.
– Pianificazione e coordinamento delle attività produttive giornaliere per ottimizzare efficienza e ridurre costi.
– Monitoraggio delle linee di produzione per garantire rispetto dei tempi di consegna e degli standard produttivi.
– Supervisione e coordinamento del personale di produzione, inclusi operatori e supervisori.
– Implementazione e monitoraggio di sistemi di controllo qualità.
– Gestione delle non conformità e attuazione di azioni correttive per migliorare la qualità dei prodotti.
– Monitoraggio e gestione delle scorte di materie prime.
– Collaborazione con il dipartimento acquisti per la pianificazione degli approvvigionamenti.
Requisiti:
– Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Ingegneria Gestionale, o campo correlato.
– Esperienza consolidata in un ruolo simile nel settore alimentare.
– Conoscenza approfondita delle normative di sicurezza alimentare e pratiche HACCP.
– Preferibile conoscenza della lingua inglese.
Luogo di lavoro: Taranto (in presenza)
RAL orientativa: circa 35K (in base alla seniority nel ruolo e nel settore).
Se sei interessato/a a questa opportunità, inviaci il tuo CV!
