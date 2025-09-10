Per nostro cliente, solida realtà nel settore alimentare, siamo alla ricerca di un/a:

SUPERVISORE DELLA PRODUZIONE

Principali compiti e responsabilità:

– Supervisione dell’intero processo produttivo, assicurando rispetto degli standard di qualità e sicurezza alimentare.

– Pianificazione e coordinamento delle attività produttive giornaliere per ottimizzare efficienza e ridurre costi.

– Monitoraggio delle linee di produzione per garantire rispetto dei tempi di consegna e degli standard produttivi.

– Supervisione e coordinamento del personale di produzione, inclusi operatori e supervisori.

– Implementazione e monitoraggio di sistemi di controllo qualità.

– Gestione delle non conformità e attuazione di azioni correttive per migliorare la qualità dei prodotti.

– Monitoraggio e gestione delle scorte di materie prime.

– Collaborazione con il dipartimento acquisti per la pianificazione degli approvvigionamenti.

Requisiti:

– Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Ingegneria Gestionale, o campo correlato.

– Esperienza consolidata in un ruolo simile nel settore alimentare.

– Conoscenza approfondita delle normative di sicurezza alimentare e pratiche HACCP.

– Preferibile conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: Taranto (in presenza)

RAL orientativa: circa 35K (in base alla seniority nel ruolo e nel settore).

Se sei interessato/a a questa opportunità, inviaci il tuo CV!