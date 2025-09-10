22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Lavoro

SUPERVISORE DELLA PRODUZIONE

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Per nostro cliente, solida realtà nel settore alimentare, siamo alla ricerca di un/a:

SUPERVISORE DELLA PRODUZIONE

Principali compiti e responsabilità:

– Supervisione dell’intero processo produttivo, assicurando rispetto degli standard di qualità e sicurezza alimentare.
– Pianificazione e coordinamento delle attività produttive giornaliere per ottimizzare efficienza e ridurre costi.
– Monitoraggio delle linee di produzione per garantire rispetto dei tempi di consegna e degli standard produttivi.
– Supervisione e coordinamento del personale di produzione, inclusi operatori e supervisori.
– Implementazione e monitoraggio di sistemi di controllo qualità.
– Gestione delle non conformità e attuazione di azioni correttive per migliorare la qualità dei prodotti.
– Monitoraggio e gestione delle scorte di materie prime.
– Collaborazione con il dipartimento acquisti per la pianificazione degli approvvigionamenti.

Requisiti:

– Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Ingegneria Gestionale, o campo correlato.
– Esperienza consolidata in un ruolo simile nel settore alimentare.
– Conoscenza approfondita delle normative di sicurezza alimentare e pratiche HACCP.
– Preferibile conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: Taranto (in presenza)

RAL orientativa: circa 35K (in base alla seniority nel ruolo e nel settore).

Se sei interessato/a a questa opportunità, inviaci il tuo CV!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.

Impiegato/a amministrativo/a

Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.

Coordinatore/ Coordinatrice ufficio Produzione.

Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.

Graphic Designer & Visual Content

Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.

International Back Office con Cinese

Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.

Articolo precedente
Oral-B iO 2: Spazzolino Elettrico Nero con Custodia e Testina
Articolo successivo
Il Suicidio di Israele: Cause, Conseguenze e Riflessioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.