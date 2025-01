SUPERTRAMP “Dal Vivo a Parigi ’79” in Triplo LP e Doppio CD

I fan dei Supertramp possono ora festeggiare: il concerto al Pavillon de Paris, registrato l’1 e il 2 dicembre 1979, viene pubblicato per la prima volta nella sua interezza con il titolo Live In Paris ’79. Questo show, eseguito davanti a 8000 spettatori, rappresenta un documento dell’energia straordinaria della band durante il tour di supporto all’album Breakfast In America, che nel 1979 è diventato il più venduto con oltre 20 milioni di copie. La nuova pubblicazione offre l’audio della versione home video, differente dall’album live Paris del 1980, che presentava solo una selezione dei brani.

Il concerto vede protagonisti Rick Davies (voce e tastiere) e Roger Hodgson (voce, chitarra e tastiere), accompagnati da John Helliwell (sassofono, fiati, tastiere e voce), Dougie Thomson (basso) e Bob Siebenberg (batteria). La scaletta comprende i classici della band, con brani indimenticabili come Bloody Well Right, The Logical Song, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Dreamer e Fool’s Overture. I momenti di teatralità e follia che caratterizzano ogni esibizione dei Supertramp rendono ogni concerto un evento unico. Bob Siebenberg ricorda: «Ripensando a quel periodo, è stata davvero l’esperienza di una vita… il momento migliore». John Helliwell sottolinea come gli spettacoli a Parigi siano stati un clou per la band, percependo l’emozione del pubblico francese.

Fondata a Londra nel 1969, la band raggiunse la celebrità mondiale nel 1974 con l’album Crime of the Century. Con il successo di Breakfast In America, i Supertramp si sono affermati come una delle band più influenti della loro generazione, abilmente capaci di mescolare pop, rock e progressive.

Il cofanetto sarà disponibile dal 28 febbraio in formati 3LP e 2CD. La tracklist include brani emblematici come School, Ain’t Nobody But Me, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, e molti altri, fino a Crime of the Century. La pubblicazione offre l’opportunità di rivivere un capitolo straordinario della musica degli anni ’70, celebrando il talento e l’energia dei Supertramp in uno dei periodi di maggiore successo della loro carriera.