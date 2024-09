Supersfida al Vertice della Super Lig Turca: Fenerbahce vs Galatasaray

In una clash che promette emozioni, Fenerbahce e Galatasaray, le due potenze di Istanbul, si affrontano nella sfida al vertice della Super Lig turca. Prima contro seconda, questa partita potrebbe rivelarsi cruciale per la lotta alla leadership del campionato, un terreno sempre infuocato a Istanbul.

Nella scorsa stagione, Fenerbahce e Galatasaray si sono contese il titolo fino all’ultima giornata, e le aspettative per quest’anno sono altrettanto elevate, con una schiera di stelle da entrambe le parti. Tra i protagonisti, molti volti noti del calcio italiano: Mourinho, Dzeko e Amrabat nel Fenerbahce; Osimhen, Mertens e Icardi nel Galatasaray, anche se Icardi sarà costretto a seguire il match dalla tribuna per infortunio.

Probabili Formazioni

Fenerbahce (4-2-3-1):

Livakovic; Muldur, Becao, Soyuncu, Oosterwolde; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko.

Allenatore: Mourinho.

Galatasaray (4-2-3-1):

Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Kutlu; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen.

Allenatore: Buruk.

Dove si Gioca

La sfida si terrà all’Ulker Stadium Sukru Saracoglu, situato nella parte asiatica di Istanbul, fortino del Fenerbahce. Inaugurato nel 1908 e modernizzato nel tempo, lo stadio ha una capienza di circa 50.000 spettatori ed è noto per aver ospitato la finale dell’ultima edizione della Coppa UEFA nel 2009.

Orario e Trasmissione

Il match è in programma per sabato 21 settembre alle 19:00. Attualmente, non ci sono emittenti televisive italiane che trasmetteranno la Super Lig turca, quindi non sarà disponibile alcuna diretta.

Ultime Notizie sul Fenerbahce

Con 13 punti in cinque partite, il Fenerbahce occupa il secondo posto, a due lunghezze dai rivali. La squadra di Mourinho deve vincere per raggiungere la vetta e dare una soddisfazione ai propri tifosi. Dopo un pareggio all’esordio, hanno collezionato tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Kasimpasa (0-2), grazie ai gol di Saint-Maximin e Tadic. Un dubbio per l’attacco riguarda la scelta tra Dzeko ed En-Nesyri, con Dzeko in vantaggio.

Ultime Notizie sul Galatasaray

Anche il Galatasaray ha sorpreso mancando l’accesso alla UEFA Champions League, ma ha effettuato un colpo importante ingaggiando Osimhen in prestito dal Napoli. Nonostante non abbia giocato nell’ultima partita, i compagni Yilmaz, Akgun e Batshuayi hanno assicurato un 3-1 contro il Gaziantep, mantenendo la squadra a punteggio pieno con 15 punti. L’obiettivo della formazione ambiziosa è ribadire la propria supremazia in classifica.