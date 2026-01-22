SuperQ nomina nuovo direttore cybersecurity

SuperQ Quantum Computing Inc ha nominato Brian Beveridge come Direttore della Cybersecurity Post-Quantistica e delle Partnership. Beveridge proviene da una brillante carriera come Partner presso MNP, una delle più grandi società canadesi di consulenza in materia di contabilità, fiscalità e business, con oltre 30 anni di esperienza in strategie di cybersecurity, trasformazione digitale e gestione dei rischi aziendali.

Nel suo nuovo ruolo, Beveridge guiderà le iniziative strategiche di SuperQ nella crittografia post-quantistica, concentrandosi sulla creazione di partnership ad alto valore e aiutando le imprese globali a mitigare la minaccia “Harvest Now, Decrypt Later”. Sarà responsabile della diffusione dello stack di sicurezza end-to-end di SuperQ, che consente alle organizzazioni di passare senza soluzione di continuità dalla vulnerabilità quantistica a una difesa pronta per il quantum.

La sua attenzione si focalizzerà sulla commercializzazione della tecnologia, garantendo che i Managed Security Service Providers e le società di consulenza digitale possano accedere agli strumenti diagnostici e difensivi di SuperQ, alle soluzioni partner e all’expertise quantistica per rafforzare le reti e le infrastrutture dati critiche dei propri clienti. Beveridge ha svolto un ruolo fondamentale nell’assistere i dirigenti di alto livello su resilienza e fiducia digitale, e la sua nomina riflette il focus strategico di SuperQ sul software e sul livello di accessibilità dello stack quantistico.