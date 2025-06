Supermercati aperti il 2 giugno: orari e informazioni utili

Il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, diverse catene di supermercati in Italia rimarranno aperte, ma con orari variabili. Esselunga, Conad, Carrefour, Iper e Bennet garantiranno i servizi, con aperture previste principalmente dalle 8 alle 20, anche se alcune sedi potrebbero avere orari ridotti.

Coop, al contrario, chiuderà tutti i suoi oltre mille punti vendita per riaprire il 3 giugno. Altre catene, come Eurospin e Lidl, non hanno fornito informazioni dettagliate riguardo agli orari di apertura, invitando i clienti a verificare sui loro siti web. I supermercati Iper saranno aperti per l’intera giornata nella maggior parte dei comuni, mentre MD avrà una situazione mista con alcune aperture e altre con orari ridotti.

Pam e Unes hanno annunciato riduzioni negli orari di apertura, da consultare sui rispettivi portali, mentre Bennet opererà con orario continuato dalle 8 alle 20. Aldi non garantisce l’apertura di tutti i negozi, suggerendo di visitare il sito ufficiale per conferme.

La scelta di Coop di rimanere chiusa è coerente con le decisioni prese durante altre festività, come il 1° maggio, per consentire ai propri dipendenti una giornata di riposo.

Fonte: www.virgilio.it