Supermercati aperti il 1° maggio in Italia: lista e orari per fare la spesa da Nord a Sud

In vista della Festa dei Lavoratori, il 1° maggio molti supermercati in Italia saranno aperti, sebbene con orari ridotti. Diverse catene della grande distribuzione, come Aldi, Carrefour, Conad e Lidl, hanno predisposto aperture speciali per venire incontro alle esigenze dei clienti che potrebbero necessitare di generi alimentari all’ultimo minuto, sia per pranzi all’aperto che per pasti a casa.

Aldi ha annunciato la chiusura di alcuni punti vendita, mentre altri saranno disponibili con orari festivi. Per Carrefour, le aperture varieranno da 9:00 a 21:00, a seconda della sede. Conad offrirà apertura limitata in molte sedi, probabilmente dalle 8:30 alle 13:30, lasciando la decisione ai singoli negozi.

Contrariamente, tutti i supermercati Coop e Esselunga rimarranno chiusi, un gesto volto a rispettare il significato della festività, permettendo ai dipendenti di trascorrere del tempo con le famiglie. Anche i punti vendita di Lidl avranno orari variabili a seconda della località.

In generale, la disponibilità di negozi aperti varierà a seconda delle città e dei comuni. È consigliabile verificare i siti delle rispettive catene per confermare gli orari di apertura e le eventuali chiusure specifiche. Le altre catene, come Famila, Md e Pam Panorama, seguiranno tendenze simili, con aperture potenzialmente ridotte.

In conclusione, la giornata del 1° maggio offrirà diverse opportunità per fare la spesa, ma con variabili significative in base alla catena e alla località.