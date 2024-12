Supermercati a Capodanno: Aperture e Chiusure il 31 Dicembre e 1 Gennaio

Durante le festività di Capodanno, molti supermercati modificano gli orari di apertura. Il 31 dicembre, la maggior parte dei punti vendita rimane aperta, ma con orari ridotti; il 1° gennaio, invece, molti supermercati saranno chiusi, a eccezione di alcune catene. Gli orari possono variare a seconda della località e della singola catena, per cui è sempre consigliabile verificare le informazioni specifiche sui siti web dei supermercati.

Ecco un elenco dei principali supermercati e le loro aperture per il 31 dicembre e il 1° gennaio. Esselunga sarà aperta il 31 dicembre con orari variabili, mentre sarà chiusa il 1° gennaio. Coop rimarrà aperta il 31 dicembre, con chiusura anticipata in alcuni punti vendita, e sarà chiusa il 1° gennaio. Pam Panorama avrà orari ridotti il 31 dicembre e sarà chiusa il 1° gennaio. Conad resterà aperta per le ultime spese del cenone il 31 dicembre, mentre chiuderà il giorno successivo. Lidl avrà orari variabili il 31 dicembre e sarà chiusa il 1° gennaio. Eurospin non fornisce indicazioni precise sugli orari, si consiglia di controllare sul sito. Bennet sarà aperto il 31 dicembre dalle 9:30 alle 20 e chiuso il 1° gennaio. Unes seguirà con orari variabili il 31 dicembre e chiuderà il 1° gennaio. Carrefour avrà orari variabili, ma sarà chiuso il 1° gennaio. Crai e Despar chiuderanno il 1° gennaio, ma saranno aperti il 31 dicembre. MD sarà aperto in entrambe le date, ma con orari ridotti. Aldi avrà orario regolare il 31 dicembre e chiuderà il 1° gennaio. Familia rimarrà aperta il 31 dicembre e il 1° gennaio con orari variabili. Il Gigante e Iper saranno aperti il 31 dicembre e chiusi il 1° gennaio. Anche Sigma seguirà la stessa modalità.

A Roma, i supermercati generalmente chiudono il 1° gennaio, mentre a Milano anche gli orari sono modificati. È importante controllare i siti web specifici per confermare gli orari dettagliati di ogni punto vendita.