Superluna ed eclissi parziale: come e quando vederla in Italia

La notte tra il 17 e il 18 settembre 2024, l’Italia avrà l’opportunità di assistere a un raro evento astronomico: una ‘Superluna’ e un’eclissi parziale di Luna, conosciuta anche come ‘Luna del raccolto’. Questo fenomeno è il secondo di quattro consecutive Superlune, iniziato il 19 agosto. Durante questo evento, la Luna apparirà fino al 10% più grande e fino al 30% più luminosa rispetto a una normale Luna piena, rendendo l’esperienza particolarmente affascinante.

Il termine ‘Superluna’ è stato introdotto dall’astrologo Richard Nolle nel 1979 e si riferisce a quando la Luna piena si verifica quando il satellite naturale è al 90% della sua distanza minima dalla Terra. In Italia, l’eclissi parziale sarà visibile tra le 02:40 e le 06:40 del 18 settembre, raggiungendo il suo picco alle 4:44, momento in cui circa il 9% del disco lunare sarà coperto dall’ombra della Terra. Anche se l’evento può essere osservato ad occhio nudo, si consiglia di utilizzare un binocolo per una visione più chiara, poiché la frazione oscurata della Luna è piuttosto ridotta.

Non è necessario recarsi in luoghi isolati per l’osservazione, grazie all’alta luminosità della Luna e alla sua posizione, che sarà di circa 25 gradi sopra l’orizzonte sud-ovest durante il massimo dell’eclissi. In aggiunta alla Luna, gli osservatori noteranno anche la presenza di Saturno, che accompagnerà la Luna durante tutta la notte, seguendola nel suo cammino attraverso il cielo. Questo crea un’occasione unica per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri godere della bellezza del cielo notturno. Gli esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica raccomandano di non perdere l’opportunità di assistere a questo spettacolo celeste, che si presenta come un evento memorabile e affascinante per tutti.