Superluna di ottobre: uno spettacolo da non perdere in Italia

Gli amanti della luna e degli astri possono godere di uno spettacolo unico questa sera sulla costa est, con la prima superluna dopo undici mesi che si manifesterà poco prima della mezzanotte.

Una superluna si verifica quando la Luna raggiunge il perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Questo evento fa apparire la Luna notevolmente più grande, specialmente quando è vicina all’orizzonte, come accadrà alle 23:48 EDT. Inoltre, questa sarà anche una Luna di Raccolto, l’ultima luna piena prima dell’equinozio autunnale, il cui chiarore era tradizionalmente utilizzato dai contadini per raccogliere i raccolti durante la notte. Se invece la luna piena appare dopo l’equinozio, si parla di Luna dei Cacciatori, che forniva luce in più per la caccia.

Nonostante l’equinozio sia già avvenuto, ogni pochi anni, i cicli lunari e l’anno solare non si allineano perfettamente, portando a una Luna di Raccolto anche in ottobre, come in questo caso.

Curiosità: sarà la più tardiva Luna di Raccolto dal 1987. Inoltre, quando la Luna è vicina all’orizzonte, appare più grande rispetto a quando è alta nel cielo, un fenomeno noto come “illusione lunare”. NASA ha spiegato che, sebbene la Luna mantenga la stessa dimensione, la percezione visiva è influenzata dal modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni. Nonostante se ne parli da secoli, non esiste ancora una spiegazione scientifica soddisfacente per questo fenomeno.