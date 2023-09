Superluna 28 e 29 settembre, oggi e domani l'ultima dell'anno

In occasioni come queste, il disco lunare è leggermente più grande e brillante di quanto non sia solitamente

E’ in arrivo un’altra Superluna, l’ultima del 2023. L’appuntamento è tra oggi e domani, 28 e 29 settembre. Con questo termine si indica la fase di Luna piena che avviene quando il nostro satellite è nei pressi del perigeo, ovvero il punto della sua orbita alla minima distanza dalla Terra si legge su edu.inaf.it. In occasioni come queste, il disco lunare effettivamente è leggermente più grande e brillante di quanto non sia solitamente.

Superluna ed equinozio d’autunno

Luna piena del grano o Harvest moon in lingua inglese, è visibile nei giorni che seguono l’equinozio d’autunno, che quest’anno è avvenuto la mattina del 23 settembre nell’emisfero boreale.

Quando è possibile vedere la Superluna

Secondo i calcoli dell’astronomo statunitense Fred Espenak, uno dei massimi esperti in materia, la Superluna di venerdì 29 settembre avverrà con il nostro satellite a circa 361.550 km dalla Terra, rispetto alla distanza media di 384.400 km spiegano dall’Istituto nazionale di Astrofisica. L’orario è le 10.57 del mattino (09:57 GMT), quando, però, a causa della luce del sole, la sua bellezza sarà un po’ ‘oscurata’. Tuttavia, anche nelle ore precedenti sarà possibile ammirare lo spettacolo regalato dal nostro satellite.

Concluderà la sequenza di quattro Superlune di seguito che ha caratterizzato questa estate e sarà l’ultima per tutto il 2023.