SuperLega Credem Banca: Grande attesa per i big match italiani

Il campionato di Credem Banca SuperLega sta entrando nel vivo con il secondo turno della stagione regolare. Dopo un’apertura entusiasmante, i fan possono già anticipare grandi sfide. Questo fine settimana si svolgeranno partite emozionanti, con il match tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova a chiudere il secondo turno, domenica alle 20:30.

Le partite del sabato iniziano con Yuasa Battery Grottazzolina contro Rana Verona alle 18:00. Il giorno seguente, si svolgeranno altre cinque partite: Gas Sales Bluenergy Piacenza cercherà di riscattarsi in casa contro Allianz Milano, mentre MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronterà Cisterna Volley.

Il programma di domenica continua con Valsa Group Modena, che affronta Vero Volley Monza, e conclude con il grande evento della giornata tra Perugia e Civitanova, previsto per le 20:30. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su piattaforme come Rai Play, DAZN e Rai Sport.

Le classifiche attuali vedono Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Sir Susa Scai Perugia e Rana Verona in testa con 3 punti ciascuno. Segue Allianz Milano con 2 punti, e Sonepar Padova con 2 punti. MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Valsa Group Modena hanno 1 punto, mentre Gas Sales Bluenergy Piacenza, Vero Volley Monza, Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley rimangono ancora a zero punti.