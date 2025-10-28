13.5 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Attualità

Supereroi per l’ambiente: Lucca Comics promuove la sostenibilità

Da stranotizie
In occasione di Lucca Comics & Games 2025, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, insieme al Comune di Lucca, Lucca Comics & Games e Sistema Ambiente, lancia l’iniziativa “Supereroi per l’ambiente”. Questa è un’azione di sensibilizzazione dedicata alla tutela ambientale e alla pulizia urbana.

Il progetto coinvolge la comunità cosplay in una raccolta di rifiuti lungo le Mura Urbane di Lucca, dove i partecipanti, vestiti da supereroi, agiranno come difensori dell’ambiente. L’obiettivo è trasformare un gesto civile in un’attività simbolica e visivamente significativa.

Durante l’evento, i cosplayer potranno ritirare il materiale necessario per la raccolta presso lo stand dell’Ufficio Scolastico, situato vicino al Caffè delle Mura. Mentre partecipano, ciascuno avrà l’opportunità di scattare una foto e inviarla via WhatsApp al numero indicato. Una giuria, composta da rappresentanti dei partner dell’iniziativa, selezionerà tre foto da premiare domenica, tra le 12 e le 12:30, sul palco nel Giardino degli Osservanti. I riconoscimenti andranno alla foto più creativa, al rifiuto più insolito raccolto e al gruppo che dimostrerà maggiore affiatamento.

L’iniziativa “Supereroi per l’ambiente” punta a promuovere la responsabilità e il rispetto per il territorio, valorizzando il ruolo attivo dei cittadini e delle nuove generazioni nella salvaguardia dell’ambiente. Questo progetto fa parte dell’impegno del Consorzio di Bonifica Toscana Nord e dei suoi partner per la sostenibilità e la cura degli spazi pubblici.

