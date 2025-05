SuperEnalotto: vinti oltre 35 milioni, scopri dove!

Un fortunato giocatore ha centrato un “6” al SuperEnalotto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con un premio di oltre 35 milioni e 415mila euro. La giocata vincente è stata effettuata presso una tabaccheria in via Durighello. Inoltre, a Cantù, in provincia di Como, è stato realizzato un “5+”.

La schedina minima prevede una colonna (combinazione di 6 numeri) a un costo di 1 euro. È possibile aggiungere il numero Superstar per 0,50 euro. La giocata minima con Superstar ammonta quindi a 1,50 euro. Se si giocano più colonne, il costo totale si calcola moltiplicando il numero di colonne per 1,50 euro.

I punteggi vincenti al SuperEnalotto variano da 2 a 6 numeri, con premi che dipendono dal jackpot totale. Indicativamente, le vincite sono:

– 2 numeri: circa 5 euro;

– 3 numeri: circa 25 euro;

– 4 numeri: circa 300 euro;

– 5 numeri: circa 32mila euro;

– 5 numeri + 1: circa 620mila euro.

Per verificare se si è vinto, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto o consultare online l’archivio con i numeri delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 2, 19, 23, 46, 49, 72, con il numero Jolly 71 e il numero SuperStar 88. Il jackpot del prossimo concorso ripartirà da 4,2 milioni di euro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com