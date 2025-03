SuperEnalotto oggi 8 marzo, combinazione vincente dei numeri

Nella lotteria del SuperEnalotto di oggi, sabato 8 marzo, non ci sono stati né ‘6’ né ‘5+’. Il jackpot per la prossima estrazione salirà a 84,2 milioni di euro.

Costi della schedina: il prezzo per una schedina minima include una colonna (1 combinazione di 6 numeri) e ammonta a 1 euro. La giocata massima può arrivare fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, in cui i giocatori si uniscono per partecipare con quote a partire da 5 euro. Se si sceglie di aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 euro. Pertanto, la scheda minima con Superstar ha un costo totale di 1,5 euro. Per calcolare il costo totale della giocata, si moltiplica il numero di colonne per 1,5 euro.

Punteggi vincenti: nel SuperEnalotto si possono vincere premi con punteggi che vanno da 2 a 6 numeri, incluso il 5+. La vincita è proporzionale al jackpot, con un orientamento премi così distribuiti: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32mila euro; e con 5 numeri più 1, circa 620mila euro.

Per verificare le vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto o consultare un archivio online con i risultati delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente di oggi è: 11, 16, 35, 59, 65, 87. Numero Jolly: 9. Superstar: 52.