Superenalotto oggi 30 dicembre, combinazione vincente dei numeri

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato centrato nel concorso del Superenalotto del 30 dicembre, mentre dieci giocatori hanno indovinato 5 numeri, vincendo ciascuno 15.029,92 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 52,3 milioni di euro.

Il costo di una schedina minima prevede 1 colonna, corrispondente a una combinazione di 6 numeri. La giocata massima consiste in 27.132 colonne, attuabile tramite sistemi a caratura, che consentono la partecipazione di molti giocatori per avere diritto a una quota delle eventuali vincite. Ogni combinazione costa 1 euro, mentre l’aggiunta del numero Superstar ha un costo di 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar ha un costo complessivo di 1,5 euro. Per calcolare il costo di più colonne, è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,5.

Quanto ai punteggi vincenti, nel SuperEnalotto si vince con punteggi che vanno da 2 a 6, compreso il punteggio 5+. La somma dei premi è collegata al jackpot totale e segue la seguente scala indicativa: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32mila euro; e con 5 numeri indovinati più 1, si vincono circa 620mila euro.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto, che consente di controllare schedine giocate in passato e di accedere a un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente del concorso del 30 dicembre è: 3, 8, 18, 25, 58, 75. Il Numero Jolly è 12 e il Numero Superstar è 54.