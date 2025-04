Superenalotto oggi 29 aprile 2025, numeri e combinazione vincente

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato registrato nel concorso Superenalotto-Superstar numero 68 del 29 aprile 2025. Un fortunato giocatore ha ottenuto un ‘5’ con una vincita di 142.035,92 euro. Il jackpot per il prossimo concorso per i punti ‘6’ è fissato a 26,4 milioni di euro.

La schedina minima per il SuperEnalotto prevede una colonna (una combinazione di 6 numeri) con un costo di 1 euro. La giocata massima può comprendere fino a 27.132 colonne attraverso sistemi a caratura, dove ogni partecipante può contendere una quota delle vincite. L’opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro, e il costo totale si calcola moltiplicando il numero di colonne per 1,5.

I premi variano in base ai numeri indovinati: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5, e 620.000 euro per 5 numeri indovinati più 1. È possibile controllare le schedine vincenti tramite l’App del SuperEnalotto, e un archivio online consente di verificare le vincite delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 20-31-39-59-60-82, con il numero Jolly 57 e il SuperStar 10.