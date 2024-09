Superenalotto oggi 28 settembre, la combinazione vincente

Il 28 settembre 2024 si è tenuta un’estrazione del SuperEnalotto, ma non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati registrati sette ‘5’ che ciascuno vince 27.900 euro. Nel contesto attuale, il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 82,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda i punteggi vincenti, il SuperEnalotto offre diverse modalità di vincita, che variano da 2 a 6 numeri indovinati. I premi sono proporzionali al jackpot totale in palio. Indicativamente, con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, mentre con 3 numeri si ottengono circa 25 euro. Per chi indovina 4 numeri, la vincita è di circa 300 euro. Chi indovina 5 numeri può vincere orientativamente 32.000 euro, e in caso di 5 numeri più 1, il premio sale a circa 620.000 euro.

Per verificare eventuali vincite, i giocatori possono utilizzare l’App del SuperEnalotto. È disponibile anche un archivio online che consente di controllare le schedine giocate in passato con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Il costo di una schedina per partecipare al SuperEnalotto prevede una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri per 1 euro. È possibile fare una giocata massima con 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove è previsto il coinvolgimento di un numero elevato di giocatori e che consente di partecipare a vincite condivise. Inoltre, è possibile optare per il numero Superstar, il cui costo aggiuntivo è di 0,50 centesimi.

La combinazione vincente per l’estrazione del 28 settembre è stata 4, 8, 28, 33, 34, 57, con il numero Jolly 27 e il numero SuperStar 88. La tensione e l’attesa attorno al SuperEnalotto continuano a rimanere elevate con la crescente possibilità di vincite straordinarie e un jackpot che continua ad attirare l’attenzione di tanti giocatori.