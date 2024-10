SuperEnalotto oggi 24 ottobre, numeri della combinazione vincente

Nessun ‘6’ è stato registrato al concorso del SuperEnalotto di giovedì 24 ottobre, il che significa che il jackpot, per la prossima estrazione, raggiungerà i 22,1 milioni di euro.

Per partecipare al SuperEnalotto, è possibile acquistare una schedina con una colonna minima (una combinazione di 6 numeri). Il costo di una singola combinazione è di 1 euro. È anche possibile optare per sistemi a caratura, dove si possono avere fino a 27.132 colonne, con una singola quota del sistema che costa 5 euro e consente a più giocatori di partecipare alla stessa combinazione. Se si decide di aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi, portando il costo minimo della schedina (incluso Superstar) a 1,5 euro. Per calcolare il costo totale di più colonne, è necessario moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 euro.

I punteggi vincenti nel SuperEnalotto vanno da un minimo di 2 a un massimo di 6 numeri indovinati, compreso il punteggio 5+. I premi variano in base al jackpot complessivo e sono orientativamente i seguenti: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri si vincono orientativamente 25 euro; con 4 numeri si vincono circa 300 euro; con 5 numeri si possono vincere circa 32mila euro; infine, con 5 numeri più 1 si possono vincere circa 620mila euro.

Per controllare le vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto che consente di verificare le schedine giocate in passato. Inoltre, è presente un archivio online contenente i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente del concorso odierno è la seguente: 7, 21, 23, 28, 29, 31. Il Numero Jolly è 20 e il SuperStar è 66.