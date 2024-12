Superenalotto oggi 20 dicembre, numeri combinazione vincente

Nell’estrazione del Superenalotto del 20 dicembre, non è stato realizzato alcun ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati invece registrati dieci ‘5’, ciascuno dei quali vince un premio di 13.957,21 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è ora salito a 48,1 milioni di euro.

Per vincere al SuperEnalotto, è possibile ottenere punteggi che vanno da 2 a 6, incluso il 5+. L’importo dei premi dipende dal jackpot totale. In particolare, i premi si distribuiscono come segue: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32.000 euro; e con 5 numeri più il numero Jolly, circa 620.000 euro.

Il costo di una schedina prevede una colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima ammette fino a 27.132 colonne, utilizzabili tramite sistemi a caratura, dove un gran numero di giocatori può partecipare e avere diritto a una quota delle vincite. Ogni combinazione sulla schedina costa 1 euro, mentre l’aggiunta del numero Superstar costa 0,50 euro. Di conseguenza, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per più colonne, il costo totale si calcola moltiplicando il numero delle colonne per 1,5.

Per verificare eventuali vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto, che consente di controllare anche schedine giocate in precedenza non verificate. Inoltre, è presente online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è: 17, 35, 43, 56, 63, 85. Il Numero Jolly è 23 e il Numero SuperStar è 74.