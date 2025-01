Superenalotto oggi 18 gennaio, estrazione della combinazione vincente

Nell’estrazione del Superenalotto del 18 gennaio non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati vinti sedici ‘5’, ciascuno dei quali riceverà 12.566,02 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è salito a 61,8 milioni di euro.

Il costo di una schedina per il SuperEnalotto prevede una colonna (una combinazione di 6 numeri) per un costo di 1 euro. È possibile effettuare un massimo di 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura che permettono a un numero elevato di giocatori di partecipare, con una quota di 5 euro per ciascuno. Se si decide di aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con la Superstar ammonta a 1,5 euro. Per calcolare il costo totale della giocata si deve moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Nel SuperEnalotto, sono diversi i punteggi vincenti a seconda dei numeri indovinati. I premi sono legati al jackpot generale e, in linea di massima, si vincono per: 2 numeri indovinati circa 5 euro; 3 numeri indovinati circa 25 euro; 4 numeri indovinati circa 300 euro; 5 numeri indovinati circa 32.000 euro; e con 5 numeri indovinati più 1 si vincono circa 620.000 euro.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, esiste un archivio online dove consultare i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per controllare schedine giocate in passato e non ancora verificate.

La combinazione vincente estratta oggi è: 2, 10, 21, 29, 46, 70. I numeri Jolly e SuperStar sono rispettivamente 31 e 59. In sintesi, il gioco del SuperEnalotto continua a suscitare interesse, con premi sostanziosi e un jackpot in costante crescita, rendendo ogni estrazione un evento atteso da tanti appassionati.