Superenalotto oggi 17 gennaio, 5+1 da 409mila euro: numeri dell’estrazione vincente

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 17 gennaio 2025 non è stato centrato alcun ‘6’, ma un fortunato giocatore ha realizzato un ‘5+1’, vincendo 409.625,58 euro. Inoltre, sono stati registrati quattro ‘5’, ognuno dei quali porta a casa 33.085,15 euro. Con nessun ‘6’ nel concorso, il jackpot per la prossima estrazione aumenta a 60,9 milioni di euro. L’appuntamento per l’ultima estrazione settimanale è fissato per domani, sabato 18 gennaio.

La schedina minima per partecipare al SuperEnalotto prevede una colonna, corrispondente a una combinazione di 6 numeri, e il suo costo è di 1 euro. I giocatori possono optare per una giocata massima di fino a 27.132 colonne attraverso meccanismi di gioco a caratura, che prevedono la presenza di più giocatori e la suddivisione dell’eventuale vincita. L’opzione aggiuntiva del numero Superstar costa 0,50 centesimi, quindi, la giocata minima per una colonna con Superstar ammonta a 1,50 euro. Per determinare il costo totale della giocata, è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 euro.

I premi nel SuperEnalotto variano in base ai punteggi ottenuti, che vanno da 2 a 6, compreso il punteggio ‘5+’. In linea generale, i premi sono i seguenti: indovinando 2 numeri si vince circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri indovinati, circa 32.000 euro; mentre con 5 numeri più 1, si può vincere circa 620.000 euro.

Per verificare eventuali vincite, i giocatori possono utilizzare l’App del SuperEnalotto, dove è presente un archivio online per controllare le schedine giocate in precedenza e i risultati delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente del concorso del 17 gennaio è: 8, 12, 15, 40, 66, 89. Il numero Jolly è 7, e il numero SuperStar è 15.