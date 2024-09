SuperEnalotto oggi 12 settembre 2024, estrazione e numeri vincenti

Il 12 settembre 2024, durante l’estrazione del Superenalotto, non è stato registrato nessun “6”, quindi il jackpot per la prossima estrazione salirà a 74,5 milioni di euro. Nel gioco del Superenalotto, i premi possono variare da un minimo di 5 euro per 2 numeri indovinati fino a circa 620.000 euro per chi indovina 5 numeri più il numero Jolly. Le vincite sono legate all’ammontare totale del jackpot.

Per partecipare, è possibile compilare una schedina minimi con 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri) al costo di 1 euro. Le giocate possono arrivare a 27.132 colonne, attraverso sistemi a caratura, dove diversi giocatori contribuiscono e possono condividere eventuali vincite. L’aggiunta del numero Superstar sulla schedina costa 0,50 centesimi, portando il costo minimo della giocata con Superstar a 1,5 euro.

Per verificare le vincite, i giocatori possono utilizzare l’App del SuperEnalotto, dove è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, facilitando così il controllo delle schedine giocate in precedenza. I numeri vincenti dell’ultima estrazione sono: 29-35-65-67-70-80, con il numero Jolly 10 e il SuperStar 79.