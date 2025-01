Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi: 5+1 vale 500 mila euro

È stata annunciata la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 2 gennaio 2025. Nel primo concorso dell’anno non è stato registrato nessun 6, ma è stato centrato un 5+1, portando un premio di 508.251,51 euro. Inoltre, sei giocatori hanno indovinato 5 numeri, vincendo ciascuno 27.367,39 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso, per i punteggi da 6, è ora di 53.700.000,00 euro.

Il SuperEnalotto prevede vincite con punteggi che vanno da 2 a 6, incluso il 5+. L’ammontare dei premi varia in funzione del jackpot totale. In generale, ecco i premi orientativi: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri si vincono circa 25 euro; con 4 numeri si vincono circa 300 euro; con 5 numeri circa 32.000 euro; e con 5 numeri più 1, circa 620.000 euro.

Il costo di una schedina per il SuperEnalotto prevede un minimo di una colonna (una combinazione di 6 numeri). La giocata massima è composta da 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove i partecipanti possono condividere il costo di una vincita. Ogni combinazione costa 1 euro, mentre l’opzione per il numero Superstar costa 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar arriva a 1,50 euro. Se si giocano più colonne, il costo totale della giocata è dato dal numero di colonne moltiplicato per 1,5.

Per controllare eventuali vincite, i giocatori possono utilizzare l’App del SuperEnalotto. È anche disponibile online un archivio delle ultime 30 estrazioni, che permette di verificare le schedine giocate in precedenza e non controllate.

La combinazione vincente estratta oggi, 2 gennaio 2025, è la seguente: 19, 21, 29, 74, 77, 88; Numero Jolly 7; Super Star 56.