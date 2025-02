Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 31 gennaio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto del 31 gennaio 2025, non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sei giocatori hanno indovinato il ‘5’, portando a casa ciascuno 21.686,66 euro. Di conseguenza, il jackpot per il prossimo concorso è salito a 67.3 milioni di euro. Gli appassionati potranno tornare a giocare domani per l’ultimo concorso della settimana e per il primo del mese di febbraio.

La schedina minima per partecipare al SuperEnalotto prevede una colonna, ossia una combinazione di sei numeri, al costo di 1 euro. Esiste la possibilità di una giocata massima di 27.132 colonne attraverso sistemi a caratura, dove più giocatori possono condividere le quote di eventuali vincite, con una quota singola di 5 euro. L’aggiunta del numero Superstar costa 0,50 centesimi, quindi la giocata minima comprensiva di Superstar ammonta a 1,5 euro.

Le vincite del SuperEnalotto vanno da 2 a 6 numeri, con premi variabili legati al jackpot. In generale, si vincono circa: 5 euro con 2 numeri, 25 euro con 3, 300 euro con 4, 32.000 euro con 5, e circa 620.000 euro con 5 numeri più il Jolly. Per controllare le vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto o consultare un archivio online con i risultati delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 7, 18, 22, 25, 30, 72, con Numero Jolly 76 e SuperStar 51.