SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 31 gennaio 2023

I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 31 gennaio 2023. La combinazione vincente: 13, 15, 23, 39, 41, 46, numero Jolly 30 e SuperStar 42. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato realizzato, centrati invece tre punti ‘5’ che si sono aggiudicati una quota unitaria di 106.721,96 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è 361,5 milionidi euro.

Tra i tre ‘5’, uno è stato centrato a Chiavasso, in provincia di Torino presso il punto Sisal di via Po 10, uno a Borgomanero, in provincia di Novara presso il punto Sisal di Corso Sempione 55 e l’altro a Bari presso il punto Sisal di via Ottavio Tapputi 4, con i fortunati vincitori che si portano a casa 106.721,96 euro a testa. Da segnalare, riporta Agipronews, anche tre ‘4 stella’ da 37.889 euro ciascuno. L’ultimo ‘6’ da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).