Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 gennaio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto del 30 gennaio, non ci sono stati ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati centrati due ‘5’, ciascuno dei quali vince 87.245,64 euro. Il jackpot per il prossimo concorso aumenta a 69,2 milioni di euro. La prossima occasione di gioco è fissata per domani, 31 gennaio, penultimo concorso della settimana e ultimo del mese.

Per quanto riguarda i costi di giocata, la schedina minima prevede una colonna (1 combinazione di 6 numeri) e il costo è di 1 euro per ogni combinazione. La giocata massima comprende 27.132 colonne, realizzabile con sistemi a caratura, dove le singole quote costano 5 euro e il gruppo di giocatori condivide una quota delle eventuali vincite. L’opzione Superstar, che si può aggiungere, costa 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar ha un costo di 1,5 euro. Per più colonne, si moltiplica il numero delle colonne per 1,5 per il costo totale.

In merito ai premi, si vince con punteggi da 2 a 6, inclusivo del 5+. I premi variano in base al jackpot totale. Indicativamente, i premi sono: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32mila euro per 5 numeri, e 620mila euro per 5 numeri più 1. La combinazione vincente dell’estrazione odierna è: 23, 32, 34, 35, 41, 47. Numero Jolly: 65. Numero SuperStar: 2.