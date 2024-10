Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 3 ottobre. A Roma un 5 ‘top’

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’, ma a Roma è stato centrato un ‘5’ del valore di 174.413 euro, giocato in una tabaccheria situata in via Gioberti. Il jackpot per la prossima estrazione del gioco sale a 84,2 milioni di euro. Il prossimo concorso si svolgerà domani, 4 ottobre.

Al SuperEnalotto sono previsti premi per chi centra punteggi che vanno da 2 a 6, inclusi i premi per il ‘5+’. L’entità dei premi è direttamente correlata al jackpot totale. Indicativamente, i premi sono distribuiti come segue:

– Con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro;

– Con 3 numeri indovinati il premio è di circa 25 euro;

– Con 4 numeri indovinati si ricevono circa 300 euro;

– Con 5 numeri indovinati si vincono circa 32.000 euro;

– Con 5 numeri indovinati più 1 si vincono orientativamente 620.000 euro.

Per coloro che desiderano verificare le proprie vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto che permette di controllare le schedine giocate e di consultare un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Per quanto riguarda i costi delle schedine, la giocata minima prevede una colonna (ossia una combinazione di 6 numeri), mentre la giocata massima può raggiungere 27.132 colonne tramite i sistemi a caratura, che permettono a un gran numero di giocatori di partecipare e vincere una quota in caso di vincite. Ogni combinazione sulla schedina costa 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro.

Infine, la combinazione vincente dell’estrazione del 3 ottobre è stata 26 – 27 – 40 – 51 – 67 – 86, con il Numero Jolly 4 e il Numero Superstar 82.