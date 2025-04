Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 3 aprile 2025

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato realizzato nel concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 3 aprile 2025. Tuttavia, sono stati centrati cinque ‘5’, ciascuno dei quali ha vinto 34.343,09 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale così a 15 milioni di euro. Si torna a giocare domani, venerdì 4 aprile, per il penultimo concorso della settimana.

Il costo per partecipare al SuperEnalotto prevede una giocata minima di 1 colonna (combinazione di 6 numeri), al costo di 1 euro. La giocata massima può arrivare fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, dove si partecipa con singole quote da 5 euro. Se si aggiunge il numero Superstar, il costo sale a 0,50 centesimi, rendendo il totale per la giocata minima con Superstar di 1,5 euro. Per più colonne, si deve moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per calcolare il costo complessivo.

Le vincite al SuperEnalotto variano a seconda dei numeri indovinati: con 2 numeri si vincono circa 5 euro, con 3 circa 25 euro, con 4 circa 300 euro, con 5 circa 32.000 euro, e con 5 + 1 circa 620.000 euro. Le vincite possono essere verificate tramite l’app del SuperEnalotto e c’è un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente del concorso di oggi è: 29, 30, 31, 32, 35, 57. Il Numero Jolly è 26 e il Numero SuperStar è 6.