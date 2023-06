Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 27 giugno 2023

I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 27 giugno 2023. La combinazione: 31, 46, 57, 70, 71, 80. Numero jolly: 75; Superstar: 8.

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 18,8 milioni di euro. Come riporta Agipronews, è stato centrato però un “5” da 198.196,21 a Fiumicino (RM), presso il Bar Brescia in via del Centro Breccia, 2, con una schedina Quick Pick. Da segnalare anche tre “4 stella” da 55.881 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.