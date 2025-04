Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 15 aprile 2025

Nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, 15 aprile, non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, quattro giocatori hanno indovinato il ‘5’, vincendo ciascuno 42.678,03 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale così a 20,5 milioni di euro e si torna a giocare giovedì 17 aprile.

La giocata minima nel SuperEnalotto è costituita da una colonna (una combinazione di 6 numeri) e costa 1 euro, ma se si aggiunge il numero Superstar, il costo totale sale a 1,5 euro. La giocata massima, realizzabile con sistemi a caratura, comprenderebbe 27.132 colonne, con quote singole a 5 euro. In pratica, per chi gioca più colonne, il costo si calcola moltiplicando il numero di colonne per 1,5 euro.

Le vincite sono suddivise per punteggio, da un minimo di 2 numeri fino a 6. Indicativamente, con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, con 5 numeri circa 32.000 euro e con 5 numeri più il Jolly circa 620.000 euro.

Per verificare le vincite, è possibile utilizzare l’app del SuperEnalotto. Inoltre, un archivio online permette di controllare le schedine giocate in passato e di vedere i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

I numeri della combinazione vincente dell’estrazione di oggi sono: 40, 57, 60, 66, 80, 81. Il numero Jolly è 36 e il numero SuperStar è 9.