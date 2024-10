Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 11 ottobre 2024

Nell’estrazione del Superenalotto di venerdì 11 ottobre non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati vinti quattro ‘5’, ognuno dei quali assegna un premio di 32.520,45 euro. Con questo, il jackpot per la prossima estrazione sale a 88,3 milioni di euro. Il prossimo concorso si terrà domani, sabato 12 ottobre.

Nel SuperEnalotto, le vincite possono variare in base ai punteggi ottenuti, che vanno da 2 a 6. Ecco una panoramica dei premi associati ai diversi punteggi: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro; con 3 numeri indovinati il premio sale a circa 25 euro; con 4 numeri indovinati si possono vincere circa 300 euro; con 5 numeri indovinati, la vincita è orientativamente di 32.000 euro; infine, con 5 numeri indovinati e 1 numero Jolly, si può vincere circa 620.000 euro.

Per scoprire se si è vinto, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto, che consente anche di controllare le schedine giocate in precedenza tramite un archivio online contenente i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La schedina minima per partecipare al SuperEnalotto prevede una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri, mentre quella massima permette di inserire fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove diversi giocatori possono partecipare con una singola quota di 5 euro e concorrere per una quota dell’eventuale vincita. Ogni combinazione di numeri costa 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero “SuperStar” prevede un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi.

Per quanto riguarda la combinazione vincente dell’estrazione di oggi, i numeri estratti sono stati: 31, 34, 49, 66, 75 e 88. Il numero Jolly è 1, mentre il numero SuperStar è 16. Con l’assenza di vincite di livello elevato, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo concorso e alla possibilità di vincere un jackpot che ha raggiunto una cifra considerevole.