SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 11 aprile 2025

Nessun “6” né “5+1” è stato centrato nel concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 11 aprile. Sono stati, tuttavia, realizzati due “5”, ciascuno dei quali vince 63.677,24 euro. Il jackpot per il concorso successivo sale a 18,9 milioni di euro e si torna a giocare domani, sabato 12 aprile, per l’ultimo concorso della settimana.

Il costo per partecipare al SuperEnalotto prevede una schedina minima, che include 1 colonna (ossia 1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima può comprendere 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, dove singole quote sono disponibili per 5 euro, consentendo a un gran numero di giocatori di partecipare e avere diritto a una quota della vincita. Ogni combinazione sulla schedina costa 1 euro, mentre l’opzione di aggiungere il numero Superstar costa 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con Superstar arriva a costare 1,5 euro e il costo totale della giocata è facilmente calcolabile moltiplicando il numero delle colonne per 1,5.

Le vincite al SuperEnalotto variano in base ai punteggi, con premi che vanno da 5 euro per 2 numeri indovinati, a circa 620.000 euro per 5 numeri più 1. Per verificare le vincite, gli utenti possono utilizzare l’App del SuperEnalotto o consultare online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente del concorso di oggi è stata: 9, 20, 43, 49, 52, 57, con Jolly 61 e SuperStar 8.