Superenalotto, numeri estratti per la vincita oggi 12 aprile 2025

Nessun ‘6’ né ‘5+’ è stato registrato al concorso del Superenalotto del 12 aprile. Il jackpot stimato per il prossimo concorso, programmato per martedì 15 aprile, è di 19.700.000 euro.

Per quanto riguarda la scheda di gioco, la minima consiste in 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima, invece, può arrivare fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, in cui diversi giocatori possono partecipare e avere diritto a una parte delle vincite. Ogni combinazione costa 1 euro, mentre l’opzione per il numero Superstar aggiunge 0,50 euro.

Quindi, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,50 euro. Per calcolare il costo di più colonne, è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,50 euro. Le vincite nel SuperEnalotto variano in base ai punteggi, con premi che spaziano da 2 a 6 numeri giusti, incluso il 5+. Indicativamente, le vincite sono: 5 euro per 2 numeri giusti, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5, e 620.000 euro per 5 numeri più il Jolly.

Per scoprire se la propria schedina è vincente, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. I numeri vincenti dell’ultima estrazione sono: 16, 38, 60, 79, 83, 85, con il Numero Jolly 27 e Superstar 36.