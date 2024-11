SuperEnalotto, numeri estratti oggi 19 novembre 2024

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 19 novembre 2024 non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’. Quattro giocatori hanno invece centrato il ‘5’, incassando ciascuno 43.342,73 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso, destinato ai Punti 6, ammonta a 34.100.000,00 euro.

Il costo di una schedina nel SuperEnalotto varia a seconda del numero di colonne giocate. La schedina minima prevede una colonna, corrispondente a una combinazione di sei numeri, al costo di 1 euro. La giocata massima è di 27.132 colonne, realizzabile tramite sistemi a caratura, che consentono a un elevato numero di giocatori di partecipare e condividere una quota delle eventuali vincite. Per chi desidera aggiungere il numero Superstar, il costo salta a 0,50 euro extra. Pertanto, il costo della schedina minima con Superstar è di 1,50 euro. Per calcolare il costo totale di più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,5.

Nel SuperEnalotto, i punteggi vincenti variano da 2 a 6, includendo anche il 5+. I premi dipendono dal jackpot totale. Generalmente, i premi sono così suddivisi: con 2 numeri indovinati si possono vincere circa 5 euro; con 3 numeri ben indovinati il premio sale a circa 25 euro; con 4 numeri indovinati il premio è indicativamente di 300 euro; per 5 numeri la vincita si aggira intorno ai 32.000 euro; infine, con 5 numeri più 1 si può vincere indicativamente 620.000 euro.

Per verificare le vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto. Inoltre, è presente online un archivio consultabile con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per controllare schedine giocate in precedenza.

L’estrazione ha inoltre determinato la combinazione vincente del giorno: 20, 34, 36, 68, 72, 74; il numero Jolly è 44 e il Super Star è 49.