Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 8 aprile 2025

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato registrato nel concorso del Superenalotto dell’8 aprile 2025. Sono stati però individuati quattro ‘5’, ciascuno dei quali vince 43.147,56 euro. Di conseguenza, il jackpot per il prossimo concorso raggiunge i 19 milioni 959mila euro, con il gioco che riprenderà giovedì 10 aprile.

Il costo di partecipazione al SuperEnalotto prevede una schedina minima che consiste in 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima ammette 27.132 colonne, applicabile tramite sistemi a caratura, dove i giocatori possono partecipare con singole quote di 5 euro e avere diritto a una parte dell’eventuale vincita. Ogni combinazione sulla schedina costa 1 euro, e l’opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per più colonne, il costo totale si calcola moltiplicando il numero delle colonne per 1,5.

Le vincite al SuperEnalotto variano da 2 a 6 numeri indovinati, incluso il ‘5+’. I premi sono legati al jackpot complessivo e generalmente si vincono circa 5 euro con 2 numeri, 25 euro con 3, 300 euro con 4, 32mila euro con 5, e circa 620mila euro con 5 numeri più il Jolly. Le vincite possono essere verificate tramite l’App del SuperEnalotto o consultando un archivio online delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente del concorso odierno è: 11, 20, 34, 46, 48, 90; Numero Jolly: 68; Numero SuperStar: 81.