Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 6 settembre 2024

Il 6 settembre 2024, al concorso del Superenalotto, non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+’. Il jackpot stimato per il prossimo concorso, che si svolgerà il 7 settembre, è di 72.200.000 euro. Il Superenalotto prevede una serie di premi che variano secondo il numero di numeri indovinati, che possono andare da 2 a 6, inclusi il punteggio 5+. Di seguito, una sintesi dei premi: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, con 5 numeri circa 32.000 euro e con 5 numeri più 1, il premio si aggira intorno ai 620.000 euro.

Per quanto riguarda il costo della giocata, la schedina minima richiede 1 colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri. La puntata massima può arrivare fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove diversi giocatori possono partecipare a una singola schedina con una quota di 5 euro. Ogni combinazione costa 1 euro e l’opzione per il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, per una schedina con Superstar, il costo minimo è di 1,50 euro. Se si decidono di giocare più colonne, il costo totale è calcolato moltiplicando il numero di colonne per 1,50 euro.

Per scoprire se si è vinto, è disponibile l’App del SuperEnalotto che permette di controllare le vincite e offre un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, per verificare eventuali schedine giocate in passato e non controllate.

La combinazione vincente del concorso odierno è stata: 2, 26, 37, 38, 69, 85, con il Numero Jolly 66 e il Superstar 10. Gli appassionati di gioco possono quindi prepararsi per il prossimo concorso di sabato, sperando in vincite significative.