Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 3 gennaio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto del 3 gennaio 2025, non è stato centrato nessun ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati realizzati tre ‘5’, ciascuno premiato con 44.693 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 54,5 milioni di euro. Si torna a giocare domani, sabato 4 gennaio, per la consueta estrazione settimanale.

Al SuperEnalotto, i premi sono determinati dal punteggio ottenuto, che può variare da 2 a 6, incluso il 5+. I premi sono correlati al jackpot totale. Indicativamente, le vincite sono le seguenti: 5 euro per 2 numeri indovinati, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri e circa 620.000 euro per 5 numeri più 1 (il numero Jolly).

Il costo per giocare al SuperEnalotto varia a seconda del numero di colonne, ovvero delle combinazioni di 6 numeri giocate. La schedina minima comprende una colonna, mentre il massimo è costituito da 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura che consentono la partecipazione di molti giocatori in compartecipazione. Ogni combinazione ha un costo di 1 euro, mentre l’aggiunta del numero Superstar richiede un costo supplementare di 0,50 euro. Pertanto, la spesa minima con Superstar è di 1,5 euro. Per calcolare il costo complessivo della giocata, è sufficiente moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Per verificare se una schedina è vincente, è possibile utilizzare l’app ufficiale del SuperEnalotto. Esiste anche un archivio online per controllare le schedine giocate in precedenza, contenente i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è: 13, 30, 43, 49, 74, 89. Il numero Jolly è 4 e il numero Superstar è 32.