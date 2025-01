Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 28 gennaio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto di martedì 28 gennaio 2025 non ci sono stati ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati centrati quattro ‘5’, ognuno dei quali vince 44.329,20 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 65,8 milioni di euro, e si tornerà a giocare giovedì 30 gennaio.

La giocata minima prevede una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, al costo di 1 euro. La giocata massima comprende 27.132 colonne, realizzabile con sistemi a caratura, dove i giocatori possono condividere le vincite, con quote disponibili per 5 euro ciascuna. Aggiungere il numero Superstar costa 0,50 euro, quindi la schedina minima con Superstar costa 1,5 euro. Moltiplicando il numero di colonne per 1,5 si ottiene il costo totale della giocata.

Le vincite al SuperEnalotto variano in base ai numeri indovinati. Con 2 numeri si vincono circa 5 euro; con 3 numeri, circa 25 euro; con 4 numeri, circa 300 euro; con 5 numeri, circa 32.000 euro; e con 5 numeri più 1, circa 620.000 euro. La combinazione vincente di oggi è stata: 48, 63, 65, 72, 77, 82, con il Numero Jolly 85 e il Numero SuperStar 47.