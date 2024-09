SuperEnalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 27 settembre

Il 27 settembre 2024, nel concorso del SuperEnalotto, non sono stati registrati “6” né “5+1”. Tuttavia, sono stati realizzati 310 “4”, ognuno dei quali vince 558,69 euro. Con il risultato odierno, il jackpot per il prossimo concorso sale a 81,8 milioni di euro. Gli appassionati possono tornare a giocare domani, sabato 28 settembre, in occasione dell’ultimo concorso settimanale e del mese di settembre.

Il SuperEnalotto offre diverse modalità di vincita, che variano dal punteggio di 2 a 6 numeri corretti, inclusa l’opzione “5+”. I premi si differenziano in base al numero di combinazioni vincenti e al jackpot complessivo. In generale, le vincite si possono riassumere come segue: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri si possono vincere circa 25 euro, con 4 numeri indovinati si arriva a circa 300 euro, mentre con 5 numeri il premio sale a circa 32.000 euro. L’opzione “5+1” consente di vincere circa 620.000 euro.

Per verificare le eventuali vincite, i giocatori possono utilizzare l’App del SuperEnalotto, che permette anche di controllare le schedine giocate in passato. Inoltre, è disponibile un archivio online che raccoglie i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Il costo di una schedina per partecipare al SuperEnalotto parte da 1 euro per una combinazione di 6 numeri. La giocata minima comprende una colonna, mentre la giocata massima prevede fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove ogni giocatore partecipa a una quota dell’eventuale vincita. Aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La combinazione vincente del concorso di oggi è stata: 4, 14, 42, 46, 53, 60, con il Numero Jolly che è 31 e il Numero SuperStar 85. Il prossimo appuntamento è fissato per domani, per una nuova chance di vincita.