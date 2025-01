Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 23 gennaio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 23 gennaio 2025 non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati registrati sette ‘5’, ognuno dei quali vince 25.023,29 euro. Il jackpot per il prossimo concorso aumenta a 63.200.000 euro, con la possibilità di giocare nuovamente il 24 gennaio per la penultima estrazione della settimana.

Il costo di una schedina per il SuperEnalotto prevede una colonna (una combinazione di 6 numeri) al prezzo di 1 euro. La giocata massima è costituita da 27.132 colonne, realizzabile tramite sistemi a caratura che consentono la partecipazione di molti giocatori, con ogni quota disponibile a 5 euro. Se si aggiunge il numero Superstar, il costo è di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Moltiplicando il numero di colonne per 1,5 si determina il costo totale della giocata.

I premi variano da 2 a 6 punti, inclusi i premi per il 5+. I premi orientativi includono: 5 euro per 2 numeri indovinati, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri e 620.000 euro per 5 numeri + 1. È possibile controllare le vincite tramite l’App del SuperEnalotto, e un archivio online offre accesso ai numeri e ai premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente odierna è: 1, 7, 34, 46, 69, 80, con Numero Jolly 64 e Numero SuperStar 42.