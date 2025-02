Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 20 febbraio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto del 20 febbraio 2025 non è stato centrato alcun ‘6’, mentre è stato realizzato un ‘5+1’ che ha fruttato oltre 540mila euro, precisamente 542.140,87 euro. La schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria ‘Giornali Quadrifoglio’ a Mirano, in provincia di Venezia. Sono stati inoltre conseguiti nove ‘5’, ciascuno vincente 19.461,47 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è salito a 76,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda i costi del Superenalotto, la schedina minima comprende una colonna (una combinazione di 6 numeri) e costa 1 euro. La giocata massima prevede 27.132 colonne, attuabile tramite sistemi a caratura, con una singola quota a partire da 5 euro. È possibile anche aggiungere il numero Superstar, il cui costo è di 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro, e per più colonne il costo si calcola moltiplicando il numero di colonne per 1,5.

Le vincite nel SuperEnalotto variano a seconda del numero di punti indovinati. Con 2 numeri si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, con 5 numeri circa 32mila euro, e con 5 numeri più 1 si vincono circa 620mila euro. La combinazione vincente dell’estrazione odierna è: 6, 19, 27, 63, 71, 77; il numero Jolly è 13 e il numero SuperStar è 70.