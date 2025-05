Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 2 maggio 2025

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ è stato trovato nel concorso del Superenalotto del 2 maggio 2025. Tuttavia, sono stati centrati sei ‘5’, con ciascun vincitore che porta a casa 28.072,17 euro. Per il prossimo concorso, il jackpot è salito a 27,3 milioni di euro e si giocherà nuovamente domani, 3 maggio.

La schedina minima del SuperEnalotto prevede una colonna (una combinazione di sei numeri) al costo di 1 euro. La giocata massima può arrivare fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove i partecipanti possono contribuire con un assist di 5 euro e avere diritto a una quota delle vincite. L’opzione Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con Superstar costa 1,5 euro. Per più colonne, si moltiplica il numero delle colonne per 1,5 euro.

I premi variano in base ai numeri indovinati: per 2 numeri, circa 5 euro; per 3 numeri, circa 25 euro; per 4 numeri, circa 300 euro; per 5 numeri, circa 32.000 euro; e per 5 numeri più 1, circa 620.000 euro. È possibile verificare le vincite tramite l’App del SuperEnalotto, che consente di controllare anche le schedine passate non verificate.

La combinazione vincente del concorso odierno è 54, 55, 67, 76, 80, 85, con il Numero Jolly 82 e il Numero Superstar 52.