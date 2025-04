Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 18 aprile 2025

Nessun “6” né “5+1” è stato centrato nel concorso del Superenalotto del 18 aprile 2025. Sono stati registrati cinque “5”, ciascuno dei quali vince 26.349 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 21,9 milioni di euro, e si gioca nuovamente domani, sabato 19 aprile, per l’ultimo concorso della settimana.

Il costo della giocata nel SuperEnalotto prevede una schedina minima di 1 colonna (una combinazione di 6 numeri), che costa 1 euro. È possibile optare per l’aggiunta del numero Superstar al costo di 0,50 centesimi. Quindi, la giocata minima con Superstar costa 1,5 euro. Per giocare più colonne, si moltiplica il numero delle colonne per 1,5.

Le vincite al SuperEnalotto variano in base ai punteggi ottenuti, che possono andare da 2 a 6 numeri indovinati. Indicativamente, si possono vincere circa 5 euro con 2 numeri; 25 euro con 3 numeri; 300 euro con 4 numeri; 32.000 euro con 5 numeri; e, infine, circa 620.000 euro con 5 numeri più 1.

Per controllare se la propria schedina è vincente, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. È disponibile anche un archivio online per verificare le ultime 30 estrazioni e i relativi premi.

La combinazione vincente di oggi è stata: 4, 11, 18, 23, 83, 88, con il Numero Jolly 89 e il Numero SuperStar 70.