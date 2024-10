Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente oggi 12 ottobre 2024

Nell’estrazione del Superenalotto del 12 ottobre, non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Cinque giocatori hanno indovinato il ‘5’, ognuno dei quali vince 40.092,63 euro. Il jackpot per la prossima estrazione è salito a 89,2 milioni di euro e la prossima occasione di gioco sarà martedì 16 ottobre.

Per quanto riguarda i punteggi vincenti, nel SuperEnalotto si può vincere con punteggi da 2 a 6. In linea generale, le vincite sono così distribuite: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, con 5 numeri circa 32.000 euro, e con 5 numeri più 1 (il ‘5+’) circa 620.000 euro.

Per controllare le vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto oppure consultare online un archivio delle ultime 30 estrazioni, dove si possono verificare eventuali schedine giocate in precedenza e non ancora controllate.

Il costo di una schedina nel SuperEnalotto parte da 1 euro per ogni combinazione di 6 numeri (una colonna). La giocata massima può arrivare a 27.132 colonne ed è effettuabile attraverso sistemi a caratura, che consentono a numerosi giocatori di partecipare a una singola schedina in base alla quota versata, facilitando così l’accesso a vincite elevate. Aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è: 11, 13, 16, 22, 42, 51, con il numero Jolly 37 e il numero SuperStar 47. La mancanza di vincite significative nel concorso sottolinea come il jackpot continui a crescere, attirando l’attenzione degli appassionati. La prossima estrazione rappresenta quindi un’opportunità per i giocatori di tentare la fortuna in un gioco che continua a far sognare con premi sempre più ricchi.