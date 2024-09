Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente di oggi 5 settembre 2024

Il concorso di Superenalotto – Superstar del 5 settembre 2024 non ha registrato alcun ‘6’ o ‘5+1’, ma ha visto 13 vincitori con 5 numeri indovinati, ognuno dei quali riceverà 13.157 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso, quindi, è di 71,3 milioni di euro. Gli appassionati possono tornare a giocare domani, in vista del penultimo concorso della settimana.

Nel SuperEnalotto, le vincite si ottengono indovinando da 2 a 6 numeri. I premi, che variano in base al jackpot totale, sono così distribuiti: per 2 numeri giusti si vincono circa 5 euro, per 3 numeri circa 25 euro, per 4 numeri circa 300 euro, per 5 numeri circa 32.000 euro, e per 5 numeri più il numero Jolly, circa 620.000 euro. È possibile controllare le vincite tramite l’App del SuperEnalotto, e sul sito è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Il costo di una schedina per partecipare al SuperEnalotto è di 1 euro per ogni colonna (una combinazione di 6 numeri). La giocata massima può comprendere fino a 27.132 colonne, con sistemi a caratura che coinvolgono un gran numero di giocatori. In questo caso, ogni singola quota costa 5 euro. L’opzione di aggiungere il numero Superstar comporta un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima, che include il numero Superstar, ammonta a 1,50 euro. Per somme maggiori, basta moltiplicare il numero di colonne giocate per 1,50 per determinare il costo totale.

La combinazione vincente estratta oggi è composta dai seguenti numeri: 4, 5, 29, 32, 69, 89, con Numero Jolly 15 e Numero Superstar 46. Gli appassionati del SuperEnalotto attendono ora con trepidazione le prossime estrazioni, sperando di puntare alla fortuna e di conquistare i premi in palio.