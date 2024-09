Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente di oggi 26 settembre

Il concorso del Superenalotto del 26 settembre 2024 non ha registrato vincitori con il ‘6’. Gli appassionati del gioco potranno tentare la fortuna di nuovo domani, 27 settembre, con un jackpot che ammonta a 81 milioni di euro, rendendo l’estrazione particolarmente attesa.

Le modalità di vincita al Superenalotto prevedono diverse possibilità in base ai numeri indovinati, che variano da 2 a 6, inclusa la combinazione di 5+1. I premi sono proporzionati al jackpot totale e si possono delineare come segue: con 2 numeri corretti si vincono circa 5 euro; con 3 numeri si ricevono circa 25 euro; con 4 numeri si ottengono circa 300 euro; con 5 numeri si vincono circa 32.000 euro; infine, con 5 numeri più il numero Jolly si possono vincere circa 620.000 euro.

Per controllare se una schedina è vincente, gli utenti possono utilizzare l’App del SuperEnalotto. È anche disponibile un archivio online dove è possibile verificare le giocate passate e i risultati delle ultime 30 estrazioni.

Per partecipare al concorso, è necessario compilare una schedina, la quale prevede una combinazione di 6 numeri. La giocata minima è di 1 euro per ogni colonna, mentre la giocata max può arrivare a 27.132 colonne, grazie ai sistemi a caratura. Questi sistemi permettono di partecipare a una giocata collettiva, dove i premi eventualmente vinti vengono distribuiti tra un gran numero di giocatori, ciascuno dei quali gioca una quota per 5 euro. Inoltre, c’è l’opzione di aggiungere il numero Superstar per un costo aggiuntivo di 0,50 euro.

Infine, la combinazione vincente dell’estrazione di oggi è stata 2-13-14-41-52-79, con il Numero Jolly pari a 84 e il SuperStar a 12. I giocatori sono invitati a controllare le loro schedine e prepararsi per la prossima estrazione, nella speranza di portare a casa il ricco jackpot.