Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente di oggi 25 febbraio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto del 25 febbraio non ci sono stati ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati centrati tre ‘5’ a Roma, Martina Franca e Napoli, ciascuno dal valore di 59.049,78 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 78,7 milioni di euro, con la possibilità di giocare nuovamente giovedì 27 febbraio.

Per partecipare al Superenalotto, il costo minimo della schedina è di 1 euro per una colonna (una combinazione di 6 numeri). È possibile effettuare una giocata massima di 27.132 colonne utilizzando sistemi a caratura, che consentono a molti giocatori di partecipare per una quota delle eventuali vincite. Se si desidera aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Moltiplicando il numero di colonne giocate si ottiene il costo totale.

Le vincite nel Superenalotto possono variare a seconda del numero di punti ottenuti:

– 2 numeri indovinati portano circa 5 euro;

– 3 numeri indovinati circa 25 euro;

– 4 numeri indovinati circa 300 euro;

– 5 numeri indovinati circa 32.000 euro;

– 5 numeri indovinati più 1 circa 620.000 euro.

La combinazione vincente di oggi è: 6, 58, 68, 83, 89, 90. Il numero Jolly è 73, mentre il numero SuperStar è 50.