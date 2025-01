Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente di oggi 11 gennaio

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 11 gennaio 2025, non ci sono stati né ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati centrati dodici ‘5’, con vincite di 16.728,18 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 58,5 milioni di euro.

Il costo minimo di una schedina per partecipare al SuperEnalotto è di 1 euro per una colonna, che consiste in una combinazione di 6 numeri. La giocata massima può includere fino a 27.132 colonne, realizzabile tramite sistemi a caratura, che permettono a un grande numero di partecipanti di avere diritto a una quota dell’eventuale vincita. Aggiungere il numero Superstar alla giocata costa 0,50 centesimi, per cui una schedina con Superstar ha un costo totale di 1,5 euro. Per calcolare il costo totale di più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Le vincite nel SuperEnalotto variano a seconda del numero di numeri indovinati, con premi che possono arrivare anche a cifre sostanziose, collegati al jackpot totale. Di seguito una panoramica dei premi: con 2 numeri indovinati si possono vincere circa 5 euro, con 3 numeri indovinati circa 25 euro, con 4 numeri indovinati intorno ai 300 euro, con 5 numeri indovinati circa 32.000 euro e, infine, con 5 numeri e 1 Jolly si può vincere circa 620.000 euro.

Per verificare le eventuali vincite, gli utenti possono utilizzare l’App del SuperEnalotto. È disponibile anche un archivio online per controllare i risultati delle ultime 30 estrazioni, permettendo di verificare schedine giocate in precedenza.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è 5, 6, 11, 22, 35, 85, con il numero Jolly 30 e il numero SuperStar 53.