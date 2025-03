Superenalotto, numeri dell’estrazione vincente con 5+1 da 550mila euro

Estratta la combinazione vincente del Superenalotto del 6 marzo 2025. Non è stato centrato nessun ‘6’, ma un ‘5+1’ ha vinto 550.392,57 euro. Inoltre, sono stati vinti nove ‘5’ da 19.757,69 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso aumenta a 82,4 milioni di euro e si giocherà di nuovo il 7 marzo, nel penultimo concorso settimanale.

Il costo di una schedina del SuperEnalotto prevede una colonna minima (una combinazione di 6 numeri), mentre la giocata massima può includere fino a 27.132 colonne, attraverso sistemi a caratura, con quote di 5 euro. Ogni combinazione costa 1 euro; l’opzione aggiuntiva per il numero Superstar è di 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per più colonne, il costo si calcola moltiplicando il numero di colonne per 1,5.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto vanno da 2 a 6, incluso il 5+. I premi sono legati al jackpot complessivo e in linea di massima i premi sono circa: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5, e circa 620.000 euro per 5 numeri più 1.

Per verificare le vincite, è disponibile un’app del SuperEnalotto e un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente di oggi è: 1, 10, 18, 19, 32, 36. Numero Jolly: 20. Numero SuperStar: 53.